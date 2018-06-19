РИАМО - 19 июн. Агентство ТурСтат выявило, сколько человек посетили матчи чемпионата мира по футболу за шесть дней мирового первентства, московские стадионы собрали более 244 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

«Матчи чемпионата мира по футболу в Москве уже посетили более 244 тысяч зрителей или свыше 61 тысячи в среднем за матч, а по всей России – более 742 тысяч или свыше 46 тысяч зрителей в среднем за матч», – говорится в сообщении.

Матчи чемпионата в «Лужниках» между сборными России и Саудовской Аравии, а также сборными Германии и Мексики привлекли по 78 тысяч зрителей, а матч на «Спартаке» сборных Польши и Сенегала, а также Аргентины и Исландии – по 44 тысячи.

Санкт-Петербург и Сочи входят в первую тройку городов по популярности у зрителей чемпионата мира. Матчи в Сочи между сборными Бельгии и Панамы, а также Португалии и Испании посетили по 43 тысяч зрителей.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.