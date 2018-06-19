РИАМО - 19 июн. Городская прокуратура Красногорска проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений, в ходе проверки установлено, что должностные лица администрации городского округа нарушили сроки рассмотрения двух заявлений граждан, чиновников привлекли к ответственности в виде штрафа, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Поступившие в апреле текущего года в администрацию городского округа Красногорск два заявления местных жителей о нарушениях земельного законодательства и в сфере жилищно-коммунального хозяйства были рассмотрены с нарушением установленного законом 30-дневного срока.

«По результатам проверки Красногорская городская прокуратура возбудила в отношении ответственных должностных лиц два административных дела по статье 5.59. КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений). Рассмотрев административные материалы, мировой судья 98 судебного участка Красногорского судебного района привлек виновных лиц к административной ответственности и оштрафовал», – говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла главе администрации Красногорска представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.