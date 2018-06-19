РИАМО - 19 июн. Передача ключей дольщикам жилого комплекса «Высокие Жаворонки» в Одинцовском районе Подмосковья планируется до конца 2019 года, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

Как пояснил руководитель Минстроя Подмосковья Руслан Тагиев, определен механизм решения проблем обманутых дольщиков жилого комплекса «Высокие Жаворонки», расположенного в деревне Малые Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Для завершения строительства многоквартирных домов и обеспечения прав обманутых дольщиков жилого комплекса «Высокие Жаворонки» привлечен новый инвестор.

«Принято решение, что объект будет достраивать девелоперская компания «Гранель». Ввод домов в эксплуатацию и передача ключей обманутым дольщикам запланированы на конец 2019 года. ГК «Гранель» инвестирует в завершение реализации проекта более 3 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

Строительство ЖК началось в 2014 году, застройщиком является ООО «ТРАНСФОРТ», в результате недобросовестных действий которого в 2016 году строительство жилья было остановлено, а сам застройщик был признан проблемным и в отношении него была начата процедура банкротства. Вследствие этого были нарушены права граждан-соинвесторов.