РИАМО - 20 июн. Ведущие лидеры бизнеса России соберутся в Москве на Synergy Executive Forum, который стартует со среды в Vegas City Hall, говорится в сообщении пресс-службы школы бизнеса «Синергия».

«На одной площадке соберутся собственники бизнеса, топ-менеджеры и руководители компаний. Главная идея события – дать участникам рабочие тактики и стратегические инструменты для управления командой. Эксперты расскажут, как им удается руководить корпорациями и достигать впечатляющих финансовых результатов», – говорится в сообщении.

Свое участие в форуме подтвердили: Хамзат Хазбулатов, президент McDonald’s в России и Восточной Европе; Екатерина Петелина, генеральный директор VISA в России; Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор Walt Disney Company СНГ; другие основатели и управленцы крупных бизнес-корпораций страны.

Один из спикеров Synergy Executive Forum, генеральный директор КРОК, Борис Бобровников в своем выступлении расскажет о трансформации как поиске новых возможностей.

«Диджитализация – ключевой фактор развития бизнеса сегодня. Она бросает вызов традиционному, требуя от игроков рынка скорости, гибкости, новых подходов и идей. От готовности перейти в «цифру» и принять эти изменения будет зависеть успех любой компании из любой отрасли – укрепит ли она свои позиции или вылетит за обочину», – сказал Бобровников.

Также на форуме обсудят бизнес-тренды ближайшего будущего, новые диджитал-инструменты, вопросы информационной безопасности и возможности построения стратегии в условиях неопределенности. Многие выступления будут посвящены темам управления командой: конфликту поколений в российских интернет-компаниях, поиску талантливых сотрудников, распределению ролей в коллективе, эффективной организации удаленной работы.

«Synergy Executive Forum – это интенсивный и результативный форум, который отличается от всего, что мы делали ранее. Мы собрали на одной сцене профессионалов своего дела, которые будут не просто говорить о мотивации и заряжать мощной энергетики, а дадут реальные инструменты, помогающие достичь высокого уровня эффективности. Мы надеемся, что благодаря сильным и интересным выступлениям ведущих CEO страны, российские компании станут конкурентоспособнее и эффективнее», – подчеркнул ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов.