РИАМО - 20 июн. Мэр столицы Сергей Собянин в среду ответит на вопросы горожан в традиционном прямом эфире на телеканале «ТВ Центр», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Задать их можно с помощью формы на странице. Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует», – отмечается на сайте.

Помимо текста, можно отправить мэру Москвы видеовопрос.

Прямая трансляция также пройдет на вышеуказанной странице 20 июня в 20:00.