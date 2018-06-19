РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Школьникам летнего лагеря в гимназии №56 в Краскове Люберец спасатели рассказали о безопасном поведении на воде, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого ТУ «Мособлпожспас».

Во вторник в Краскове в детском школьном лагере дневного пребывания гимназии №56 государственный инспектор по маломерным судам восточного отдела ФКУ центра ГИМС МЧС России по Московской области и представители Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» при поддержке управления образованием округа провели акцию «Научись плавать».

«Мероприятие проходило на Красковском обводненном карьере, инспектор ГИМС Максим Максимов провел с ребятами занятие, посвященное правилам безопасного поведения на воде в летний период, продемонстрировал средства спасения на водных объектах. Рассказал, как правильно вести себя во время отдыха у водоемов, напомнил им основные правила купания, поведал об опасности игр на воде», – говорится в сообщении.

Дети смогли на практике испытать элементарные приемы и способы обращения со спасательными средствами. Юнармейцы гимназии №56 помогли с организацией викторины, ребята отвечали на вопросы и сами оценивали недавно полученные знания.

«Подобные занятия помогают сформировать базовые навыки по основам безопасного поведения на водных объектах, а также уберечь детей от несчастных случаев», –сказал Максимов.