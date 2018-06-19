РИАМО - 19 июн. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал просьбу ряда деятелей культуры помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, которого приговорили к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее актриса Чулпан Хаматова, мультипликатор Юрий Норштейн, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, а также ряд других деятелей культуры обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом. В письме они попросили помиловать осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

«Мы, безусловно, видели сообщения, что в очередной раз ряд деятелей культуры выступили. Но для помилования предусмотрена специальная процедура, которая инициируется самим осужденным, из этого нужно исходить», — сказал Песков.

Ранее Путин сообщил, что российские власти пока не рассматривали возможность обмена Сенцова на главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который арестован в Киеве по подозрению в госизмене.