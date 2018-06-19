РИАМО - 19 июн. Музей Победы предложил иностранным болельщикам чемпионата мира по футболу экскурсии со скидкой 65%, которая будет действовать до окончания соревнований, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Музей Победы ввел новую услугу для гостей столицы. По паспорту болельщика чемпионата мира по футболу организованы экскурсии на английском языке в треть обычной цены. При предъявлении паспорта болельщика в экскурсионном бюро музея гость заплатит за экскурсию 250 рублей», - отмечается в сообщении.

Скидки распространяется на дневные экскурсии в период с 10 до 17 часов ежедневно. Скидка действует до последнего дня мундиаля включительно – до 15 июля 2018 года.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.