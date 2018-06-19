РИАМО - 19 июн. В подмосковных Химках на территории Золотаревского пруда в микрорайоне Сходня поселилось семейство уток, для них построили плавучие домики, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Этой весной утиное семейство увеличилось на семь птенцов.

«В подмосковных Химках сотрудники МБУ «ХимСпас» по просьбам жителей Сходни установили плавучие домики для семейства уток на Золотаревском пруду. В этих домиках утки легко смогут укрыться от непогоды», - отмечается в сообщении.

В настоящее время на Золотаревском пруду ведутся санитарные работы, так как пруд является пожарным водоемом.