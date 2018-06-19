РИАМО - 19 июн. ООО «КаМС» в подъездах многоквартирных домов распространяло листовки с рекламой кальянов и жидкостей вейпов, УФАС по Москве признало компанию нарушителем закона о рекламе и выдало ей соответствующее предписание, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы РФ по столице.

«Московское УФАС России признало ООО «КаМС» нарушившим закон о рекламе. В подъездах многоквартирных домов компания посредством листовок распространяла рекламу кальянов и vapebar-жидкостей. Столичный антимонопольный орган выдал компании обязательное для исполнения предписание к о недопущении такого нарушения в дальнейшем», - отмечается в сообщении.

Ведомство пришло к выводу, что рекламное объявление было направлено на привлечение внимания, формирование или поддержание интереса к кальянам и вейп-жидкостям в кальянной «Облака». При этом ООО «КаМС» самостоятельно решило распространять незаконную рекламу без ведома кальянной.

В соответствии со статьей 7 закона о рекламе, не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок. Указанные ограничения распространяются и на рекламу продавцов таких товаров и лиц, оказывающих услуги.