РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июн. Школу в ЖК «Театральный парк» в подмосковном Королеве начнут строить в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Королеве ведется строительство школы на 1 100 мест в ЖК «Золотые ворота», которая станет самой большой в городе. Также в ближайшие годы появятся еще два образовательных учреждения на территориях в ЖК «Театральный парк» и «Ривер парк».

«На сегодняшний день земельный участок, на котором начнется возведение школы на 775 мест в ЖК «Ривер парк», поставлен на кадастровый учет и передан застройщику, ведется разработка проектно-сметной документации, подготовка документов для получения разрешения на строительство. Идет подготовка и к строительству школы в ЖК «Театральный парк». Начать работы планируется в четвертом квартале 2018 года», – говорится в сообщении.

Здание школы в ЖК «Золотые ворота» будет состоять из нескольких блоков, работы по строительству ведутся. В блоке №3 уже возведен четвертый этаж, в блоке №2 – второй.