РИАМО - 19 июн. Во втором корпусе детского санатория №42 на Таманской улице в Москве установят противопожарный дверной блок, а также заменят полы, установят гидроизоляцию, отштукатурят стены и потолок, говорится в сообщении пресс-службы комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Информационно-коммуникационная инфраструктура в государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Детский санаторий № 42 департамента здравоохранения города Москвы» (капитальный ремонт)» по адресу: Таманская улица, дом 15, корпус 2, улица Свободы, дом 95, район Северное Тушино», - говорится в сообщении.

В рамках ремонта в помещении технического подполья появится аппаратная, а также возведут перегородки на всю высоту помещения с установкой противопожарного дверного блока. Кроме того, планируют установить гидроизоляцию аппаратной, покрасить полы, заменить плиты основания пола подстилающих слоев и постелить фальшпол. Также планируют оштукатурить и окрасить стены и потолок.

«Мэр Москвы Сергей Собянин не раз отмечал важность развития санаторного отдыха для детей и взрослых, необходимость повышения качества предоставляемых услуг в пансионатах. Так, в скором времени во втором корпусе детского санатория № 42 в районе Хорошево-Мневники произведут капремонт с последующим устройством информационно-коммуникационной инфраструктуры», - заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Капитальный ремонт не предусматривает изменения функциональной структуры существующего санатория и его технико-экономических показателей.