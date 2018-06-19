РИАМО - 19 июн. Более 330 миллиардов рублей налоговых платежей поступило в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков Подмосковья за январь-май 2018 года, это на 14,1% превышает аналогичный показатель 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

«За пять месяцев 2018 года в бюджетную систему Российской Федерации налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 331,4 миллиарда рублей, что превышает уровень аналогичного периода 2017 года почти на 41 миллиард, или на 14,1%», - отмечается в сообщении.

Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации составили 136,9 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14,6 миллиарда, или на 11,9 процента.

Основная доля доходов консолидированного бюджета Российской Федерации формируется за счет платежей по налогу на добавленную стоимость (НДС) – 97,7 миллиарда рублей, или 29,5% от общего объема поступлений, по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 84 миллиарда рублей, или 25,3%, по налогу на прибыль организаций – 73,9 миллиарда рублей, или 22,3%, а также за счет поступлений имущественных налогов – 37,4 миллиарда рублей, или 11,3%.

Наибольший прирост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается по НДФЛ – на 10,2 миллиарда рублей, или на 13,8%, по налогу на прибыль организаций – на 9,9 миллиарда рублей, или на 15,5%, по НДС – на 6,3 миллиарда рублей, или на 6,9%.

В федеральный бюджет в январе-мае 2018 года перечислено 122,5 миллиарда рублей с ростом к уровню прошлого года на 13,7 миллиарда, или на 12,6%. Основной доходный источник федерального бюджета – НДС, его доля в поступлениях составила 79,8%. Второй по значимости - налог на прибыль организаций, доля которого равна 9,2%.