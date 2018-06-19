РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Около 350 подъездов отремонтировали в Балашихе с начала текущего года по программе «Мой подъезд», которая реализуется в Подмосковье по поручению губернатора, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Проверка прошла в доме №4 на улице Советской, в доме №4/5 на улице Юбилейной и в домах №№3 и 5 на улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный. Всего обследовали 14 подъездов.

«Подъезды принимаются еженедельно, осуществляется строгий контроль. Мы будем продолжать в том же темпе, чтобы радовать жителей качеством работ. Ремонт должен сохраниться на длительное время. С начала 2018 года по программе «Мой подъезд», которая реализуется в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева, в Балашихе мы отремонтировали уже около 350 подъездов», – сказал главный эксперт отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ администрации городского округа Дмитрий Шатилов.

Он добавил, что работы по ремонту подъездов включают замену напольной плитки, обустройство входов, окраску стен и потолков лестничных площадок, замену окон. Жители сами определяют цвет красок, качество полов, предельную стоимость работ.

После проведения ремонта проводится приемка работ с участием жителей, сотрудников управления ЖКХ администрации Балашихи, Госжилинспекции и Госадмтехнадзора. Положительное заключение уже получили 130 подъездов. Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в Балашихе планируется отремонтировать 1 260 подъездов в многоквартирных домах.

Программа «Мой Подъезд» началась в Московской области с 2017 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Работы проводятся на условиях софинансирования, когда объединяются субсидии из областного и муниципального бюджетов, средства управляющих компаний и жителей.