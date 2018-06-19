РИАМО – 19 июн. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест женщины, которая подозревается в шпионаже, передает во вторник «Интерфакс».

«Судом было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Цуркан Карины Валерьевны меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал источник агентства.

В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное указанной статьей, составляет 20 лет лишения свободы.

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