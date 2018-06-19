РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В микрорайоне Львовский Подольска проведут олимпиаду для жителей горокруга 25 июня, на ней все желающие смогут попробовать себя в различных летних видах спорта, сообщается на сайте Дома культуры «Металлург».

«На спортивной площадке за ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский 25 июня пройдет олимпиада для жителей округа. В рамках мероприятия состоятся веселые старты и эстафеты для детей. Участникам и гостям соревнований будут представлены виды спорта, входящие в программу летних Олимпийских игр», – говорится в сообщении.

Проходить мероприятие будет в 11:00 по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом 5. Вход свободный.