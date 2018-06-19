РИАМО - 19 июн. Заслуженный артист России Алексей Огурцов поддержал инициативу повысить пенсионный возраст в России, поскольку уверен в том, что работа позволяет старшему поколению развиваться, заряжаться энергией от молодых и поддерживать свое здоровье.

Сейчас возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что со следующего года в России начнется пенсионная реформа. Согласно планам правительства, пенсионный возраст будет постепенно повышен до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

«Если у нас будет такая система-65, то мы будем понимать, что надо идти вперед, надо работать, общаться с молодыми. У нас будет энергия, которая даст больше жизни. Пускай меня будут осуждать, но это моя точка зрения», - сказал Огурцов РИАМО.

По наблюдениям артиста, с выходом на пенсию люди чаще болеют, их организм начинает «сбоить» и все это вгоняет мужчин и женщин в панику.

«Вся жизнь - это движение. Мое мнение - когда человек работает, он нужен, на него обращают внимание, его заставляют проходить медицинское освидетельство. Он нужен и работает как единичка состава», - заключил Огурцов.