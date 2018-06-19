РИАМО (РЕУТОВ) - 19 июн. Около 50 жителей Реутова приняли участие в зональном этапе форума «Я гражданин Подмосковья», сообщил во вторник глава города Станислав Каторов.



«Молодые люди могли выбрать понравившееся направление и участвовать в его мероприятиях. Активисты обменивались опытом, общались с экспертами и VIP-персонами, участвовали в мастер-классах, встречах и лекциях, на которых презентовали свои проекты или просто узнавали, как создать свой проект и как заинтересовать им людей. Два проекта активистов из Реутова получили высокую оценку экспертов и спикеров», – сказал Каторов.



По данным Реутовского информагентства, этап форума, прошедшего в Мытищах, включал в себя шесть направлений: «Артистический кластер» (для творческих личностей, танцоров, дизайнеров и других), «Активный гражданин» (для студентов и активной молодежи, молодежных некоммерческих организаций), «Бизнес» (для начинающих предпринимателей и работающей молодежи), «Медиа» (для молодых журналистов, блогеров, редакторов), «Life style» (для спортсменов и экологов), и «Я-волонтер» (для волонтеров и волонтерских движений).



По словам начальника отдела культуры администрации городского округа Анастасии Николаенко, на зональном этапе были представлены проект книги детских сказок, которые написали ребята из разных образовательных учреждений города.

«Проект детской книжки сказок презентовали на форуме Алексей Фролов и Евгения Карташова. Сначала мы с ребятами собирали сказки, обращались в разные образовательные учреждения, предлагали детям самим написать сказки для таких же ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Потом тоже дети, например, из нашей художественной школы, рисовали иллюстрации к книжке. И вот в сентябре, я надеюсь, выйдет книжка детских сказок», – пояснила Николаенко.



Еще один проект, представленный активистами из Реутова на зональном этапе форума «Я гражданин Подмосковья» – программа создания городского ателье, где творческие люди могли бы воплощать свои идеи.

Следующий – областной этап форума «Я - гражданин Подмосковья» пройдет в Егорьевске с 9 по 29 июля.