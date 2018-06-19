РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. За 11 дней начала приема заявок на участие в «Параде молодоженов» подали заявление 16 пар, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель проекта Григорий Негин.

Восьмого июля состоится торжественное шествие «Парад Молодоженов – 2018», посвященное празднику Дню семьи, любви и верности. Участниками проекта могут стать как семейные пары со стажем, так и молодожены. Чтобы присоединиться к празднику, необходимо вступить в группу проекта «Парад молодоженов – 2018» по адресу. Затем нужно заполнить электронную заявку по адресу. Прием продлится до 1 июля включительно. Необходимо сделать репост и пригласить друзей на парад. Участвовать в мероприятии можно только в свадебных нарядах.

«Восьмого июня мы начали принимать заявки от пар на «Парад молодоженов», который пройдет в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» 8 июля. Уже подали заявки 16 пар», – сказал Негин.

Он уточнил, что в основном это пары из Люберец и Москвы. Возраст разный – от 23 до 40 лет.

«Напомню, что мы принимаем заявки от пар до 1 июля включительно. Время еще есть принять участие в самом красивом мероприятии», – подчеркнул Негин.