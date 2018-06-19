РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Работы по экологический реабилитации реки Пехорки в подмосковной Балашихе выполнены на 60%, сообщил во вторник инженер подрядной организации «МСУ-1» Алексей Михалев.

Во вторник глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания с руководителями подрядных организаций проинспектировал два участка реки Пехорки – у улицы Евстафьева и улицы Советской, после чего дал поручения об устранении недочетов.

«В настоящее время мы выполнили порядка 60% работ. Все выявленные жителями и представителями администрации недочеты будут устранены до 15 июля», - сказал по итогам совещания инженер подрядной организации «МСУ-1» Алексей Михалев.

Он добавил, что в ближайшее время продолжится очистка рек от ила для последующего вывоза его на специализированный полигон. Для этого на трех специальных площадках будут размещены геотубы - специальные системы для очистки и утилизации отложений. Осенью 2017 года такие геотубы были размещены в районе улицы Советской.

«В рамках дальнейшей реабилитации реки мы организуем три такие площадки. Одна будет там же, со стороны улицы Советской. Вторая площадка будет в районе улицы Гидрогородок в микрорайоне Кучино. Третья площадка - в районе улицы Трубецкой. Сейчас там подготовлен земснаряд для откачки ила, саму площадку прокладывают специальным геотекстилем, не позволяющим влаге просачиваться в землю», – сказал Михалев.

В срок до 15 июля на участках реки вблизи улиц Советской и Евстафьева будет организована уборка мусора и сухостойной растительности.

Юров подчеркнул, что после завершения работ в сентябре на площадке у реки Пехорки со стороны Советской улицы проведут рекультивацию, завезут грунт и высадят деревья.

Работы по экологической реабилитации реки Пехорки и ее притока реки Малашки в Балашихе начались в 2017 году. Всего в ходе реабилитации планируется очистить от ила 18,5 километров Пехорки и 4 километра Малашки. Также берега водоемов будут очищены от мусора, сухих деревьев и кустарников, мешающих току реки.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Реабилитация малых рек Подмосковья» реализуется с 2016 года. Впервые Московская область включена в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» в части реабилитации малых рек.