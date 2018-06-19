РИАМО – 19 июн. Один из иностранцев, арестованных по подозрению в краже, приехавший на чемпионат мира по футболу в Москву в качестве болельщика, признался в краже сумки, передает во вторник «Интерфакс».

54-летний арестованный Марко Антонио Карлос сказал журналистам в Следственном изоляторе №5, что действительно взял чужую сумку. Он добавил, что дома, в Мексике, у него остались жена и четверо детей.

«Сегодня взяли у него (у Карлоса – ред.) заявление. Он написал в консульство Мексики в Москве для помощи и связи с родственниками», - сказал начальник столичного СИЗО-5 Денис Папуша.

Он добавил, что 17 июня в карантинное отделение СИЗО-5 были доставлены четыре иностранца: два мексиканца, одна мексиканка и один иранец. Женщину после прохождения карантина перевели в московское СИЗО-6.

Ранее зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что в следственных изоляторах находятся как минимум семь иностранных футбольных болельщиков, задержанных за кражи. По ее словам, не все арестованные признают вину.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.