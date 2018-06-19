РИАМО – 19 июн. В России задолженность по заработной плате за май снизилась на 6%, до 2,818 миллиарда рублей, передает во вторник Газета.ru.

«Суммарная задолженность по зарплате в России за май текущего года снизилась на 183 миллиона рублей (на 6,1%) и составила 2,818 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 829 миллионов рублей, или 29,4%, в 2016 году и ранее — 1,024 миллиарда рублей, или 36,3%.

Задолженность по заработной плате на 1 июня текущего года имелась перед 48,3 тысячи человек, из них 46% — работники обрабатывающих производств; 20% — строительства; 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% — транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых.