РИАМО – 19 июн. Театр имени Евгения Вахтангова сообщил о смерти внука основателя театра — художника Евгения Сергеевича Вахтангова, передает во вторник Газета.ru.

«Живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, скончался 19 июня», - говорится в сообщении.

Евгений Вахтангов родился в эвакуации в Омске в 1942 году. В 1970 году окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова.

Работы Вахтангова вошли в собрание Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, а также хранятся в частных коллекциях в России и многих странах мира. Он преподавал сценографию в Театральном училище имени Бориса Щукина.

«С вахтанговцами художник дружил и в Вахтанговском театре оформил спектакль «Молодость театра» в постановке Евгения Симонова — пьеса была посвящена его деду Евгению Богратионовичу Вахтангову, Мансуровской студии и открытию театра. Помогал создавать и оформлять экспозицию Музея-квартиры Евгения Вахтангова», - добавляется в материале.