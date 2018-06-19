РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Жительница подмосковного Подольска после посещения общественного туалета в парке имени Виктора Талалихина написала жалобу и попросила исправить ситуацию с грязью и неприятным запахом, сообщается на интернет-портале «Добродел».

По словам женщины, общественный туалет парка находится в ужасном состоянии, туда невозможно зайти с детьми, в связи с чем она попросила решить проблему. Комитет по культуре и туризму администрации горокруга рассмотрел вопрос неудовлетворительного состояния общественного туалета на территории парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина.

«Директору парка дали указание привести туалеты в надлежащий порядок. Составили ежедневный график уборки туалетов, согласно которому санитарную обработку проводят каждые два часа», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов.

Также он добавил, что на территории парка есть кафе около детской площадки и кофейня напротив зоны аттракционов, где можно пользоваться санитарными зонами данных заведений, гуляя с ребенком в парке.