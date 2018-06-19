РИАМО – 19 июн. Повышение в России налога на добавленную стоимость (НДС) позволит привлечь дополнительные деньги в федеральный бюджет, сообщил РИАМО во вторник президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов.

Законопроект о повышении НДС с 18% до 20% Госдума рассмотрит в первом чтении на заседании 3 июля.

«Я считаю, что если правительство принимает такой закон, то, значит, он нужен. Это положительно для бюджета. В целом для государства, в целом для страны будут собраны дополнительные деньги в бюджет», - сказал Куимов.

По его мнению, переживания о том, что увеличение НДС может стать слишком большой нагрузкой для бизнеса, преувеличены.

По оценке Минфина РФ, изменение НДС будет ежегодно приносить федеральному бюджету дополнительно 620 миллиардов рублей. При этом в законопроекте предусмотрено сохранение существующих льгот по этому налогу, в том числе на авиаперевозки, продукты и детские товары.

«Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», - сообщал ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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