РИАМО - 19 июн. Карантин по бешенству животных отменили на улице Луговой в подмосковном Чехове, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 16 апреля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улица Луговая города Чехов городского округа Чехов», - говорится в постановлении.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.