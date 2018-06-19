РИАМО - 19 июн. Жилищные инспекторы обнаружили 17 нарушений в содержании многоквартирного дома №7 по улице Революции в подмосковном Серпухове, управляющую компанию обязали их устранить и оштрафовали ее на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

Государственные жилищные инспекторы провели проверку многоквартирного дома после обращения в ведомство недовольных жильцов дома.

«В ходе проверки были выявлены 17 нарушений: неплотный притвор двери в подъезд, нарушение целостности оконного заполнения между некоторыми этажами, ненадлежащее крепление подшивки потолка в тамбурном коридоре, наличие вертикальной трещины в месте примыкания стены тамбурного коридора к зданию дома, отслоение окрасочного слоя на фасадном ВДГО», – говорится в сообщении.

Помимо этого, отсутствовала распаянная коробка в тамбурном коридоре и не было запирающего устройства на люке выхода на чердак и в техническое подполье. Инспекторы обнаружили также трещины, на которых не установлены маячки и отсутствие плафонов на трех осветительных приборах.

Все эти множественные нарушения Госжилинспекция приписала устранить, а также управляющей компании выписали штраф в 30 тысяч рублей. Контрольная проверка показала, что управляющая организация исполнила предписание и привела многоквартирный дом в порядок.

«Госжилинспекция Московской области рекомендует всем управляющим организациям Подмосковья внимательно следить за состоянием многоквартирных домов, и устранять недостатки в их содержании, не дожидаясь штрафов и предписаний», – сказал глава надзорного ведомства Вадим Соков.