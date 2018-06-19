РИАМО - 19 июн. Столичный аэропорт «Шереметьево с начала 2018 года обслужил свыше 16 миллионов пассажиров, что на 12,4% превышает прошлогодний показатель, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Международный аэропорт «Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за май и пять месяцев 2018 года. Количество обслуженных пассажиров с начала года увеличилось на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигло 16,28 миллиона человек», - отмечается в сообщении.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) в январе-мае вырос на 9,1% и составил 8,677 миллиона человек, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) пассажиропоток увеличился на 16,4% и достиг 7,603 миллиона пассажиров.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-мае стали Париж, Прага, Тель-Авив, Ереван и Шанхай; федеральные – Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Краснодар.

Основной объем пассажиропотока за январь-май обеспечили авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind Airlines, «Икар», Royal Flight, Air France и Air Astana.

В январе-мае 2018 года «Шереметьево» обеспечило выполнение 133,98 тысячи взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Количество ВПО в мае выросло на 15,12%, до 29,6 тысячи операций.

В мае 2018 года количество пассажиров в аэропорту «Шереметьево» выросло на 11,5% и составило 3,651 миллиона человек. При этом пассажиропоток на МВЛ увеличился на 8,6% и достиг 1,96 миллиона человек, на ВВЛ рост составил 15% - до 1,691 миллиона пассажиров.