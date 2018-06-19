РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В Подольске на улице Долгого заделали дыру, которая образовалась при входе в подъезд одного из многоквартирных домов, после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неудовлетворительное техническое состояние площадки при входе в подъезд у дома №8 на улице Долгого. Женщина отметила, что на данной площадке образовалась дыра, которая увеличивается.

«Сообщаю, что 18 июня сотрудниками управляющей компании «МУЖРП№4» площадка перед входом во второй подъезд жилого дома, расположенного по указанному в обращении адресу, была забетонирована», – сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Он отметил, что в дальнейшем для решения возникающих проблем, связанных с содержанием общего имущества данного дома, жильцы могут обращаться в диспетчерскую службу УК по телефону: 8(496)754-82-67.