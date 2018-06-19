РИАМО - 19 июн. Новый сорт гортензии «Жемчужина фестиваля» представят на фестивале Moscow Flower Show в столичном парке «Музеон» 29 июня, в течение года сорт будет распространяться только в России, говорится в сообщении информационного партнерства «Бедуш & Маренникова».

Гортензия «Жемчужина фестиваля» зацветает во второй половине июня и имеет куст высотой 1,5 метра и шириной 1,2 метра с округлой компактной кроной. Цветки состоят из четырех широко расставленных лепестков оригинальной формы, благодаря чему создается эффект порхающих бабочек. В начале цветения цветки сливочно-белые, с легким оттенком цвета лайма, затем ослепительно-белые с зеленовато-розовой каймой. К концу соцветие становится ярко-розового цвета, а на последнем аккорде появляется светло-кофейная эффектная окраска.

«В рамках VII международного фестиваля Moscow Flower Show состоится презентация нового сорта одного из самых красивых цветов в мире - гортензии метельчатой. По существующей практике, новый сорт пройдет процедуру «крещения» с участием сразу трех крестных мам: посла Франции в России Сильви Берманн, президента фестиваля Карины Лазаревой и эксклюзивного представителя французского питомника Renault Татьяны Смирновой», - отмечается в сообщении.

Новый сорт гортензии выведен во Франции, но посвящен Moscow Flower Show и получил название «Жемчужина фестиваля». В течение года с 1 сентября гортензия будет распространяться только на территории России.

Презентация пройдет в парке «Музеон» в 15:00 29 июня.

С 29 июня по 8 июля в столице пройдет VII фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России, на который приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира. Посетителей ждет выставка работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа. Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках города: в парке искусств «Музеон» и в «Зарядье».