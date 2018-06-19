РИАМО - 19 июн. В текущем году на территории подмосковного Клина планируется обработать от борщевика порядка 270 гектаров земли, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этом году борщевик будет ликвидирован на площади в 270 гектаров городского округа Клин. Впервые средства на работы по уничтожению опасного сорняка выделяются из средств бюджета Московской области», - сказала глава городского округа Алена Сокольская.

Планируется, что порядка 100 гектаров будет обработано по областной программе развития сельского хозяйства и еще 170 гектаров по муниципальной программе благоустройства. Средства из бюджета Московской области выделяются на обработку земель неразграниченной государственной собственности, не входящие в населенные пункты.

Средства выделяются на двухразовую химическую обработку борщевика гербицидами, разрешенными к использованию в Московской области. В рамках муниципальной программы борщевик также обрабатывают гербицидами и проводят механическое уничтожение (окашивание).

«Муниципалитет подал данные на получение 2,4 миллиона рублей из бюджета Московской области. В настоящее время проводятся аукционные процедуры на определение подрядчика. Площадь в 47 гектаров будет обработана от борщевика в Высоковске, еще по 25 гектаров в районе Воронино и Нудоля», - уточняется в сообщении.

Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже.