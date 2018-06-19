РИАМО – 19 июн. Эксперты назвали размер заработной платы, который позволит гражданину России причислить себя к среднему классу, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) провело исследование по всей территории России, по итогам которого выяснилось, что жители Москвы должны зарабатывать не менее 120 тысяч рублей, чтобы считать себя представителями среднего класса», - говорится в сообщении.

Жители Санкт-Петербурга, Московской и Мурманской областей, Краснодарского края, Дальнего Востока и регионов Урала могут причислять себя к среднему классу при зарплате в размере от 72,7 до 96,9 тысячи рублей.

В остальных регионах России уровень доходов представителя среднего класса должен составлять от 60 до 72 тысяч рублей.