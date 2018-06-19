РИАМО - 19 июн. Застройщик жилого комплекса «Татьянин парк» в Новомосковском округе столицы во вторник получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №16, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

ЖК «Татьянин парк» расположен в поселке Московский. Инвестором проекта является ГК «МИЦ». Корпус №16, который введен в эксплуатацию, рассчитан на 60 квартир. Он представляет собой двухсекционный шестиэтажный дом общей площадью порядка 3 350 квадратных метров.

«Теперь инвестор должен приступить к передаче ключей участникам долевого строительства», – сказал Тимофеев.

Он также напомнил, что 1 июня 2018 года в ЖК «Татьянин парк» открылся детский сад на 215 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, который был передан на баланс города.

«Вместе с тем, здесь планируется возведение еще одного детсада и медицинского центра. И уже сейчас завершается строительство общеобразовательной школы», – добавил Тимофеев.

В настоящее время строительство ЖК «Татьянин Парк» находится в завершающей стадии. Дома первых очередей введены в эксплуатацию и заселены. Всего здесь будет построено порядка 270 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.