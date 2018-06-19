РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Житель Подольска пожаловался, что на перекрестке проспекта Юных Ленинцев и Цементного проезда установили знак, ограничивающий скорость, а ремонтные работы не ведут, ситуацию разъяснил представитель «Мосавтодора», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что прошло около полугода с момента установки знака «Аварийно-опасный участок дороги» на перекрестке проспекта Юных Ленинцев и Цементного проезда, но работы по ремонту дороги и восстановления автомобильного трафика так и не провели. Он поинтересовался, как долго там будет стоять знак, ограничивающий скорость движения и замедляющий трафик, так как дорога является центральной.

«По результатам анализа статистики ДТП с 2015 по 2017 год, на данном участке автодороги зафиксировали множество ДТП, в которых пострадали и погибли люди. В целях ликвидации указанного очага аварийности по предложению ОГИБДД УМВД России по Подольску совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области принято решение об установке дорожного знака «Аварийно-опасный участок дороги», «Ограничение максимальной скорости до 40 километров в час» и камеры фотовидеофиксации», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.