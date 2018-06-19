РИАМО – 19 июн. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия в скором времени введет ответные меры на новые пошлины США, передает во вторник Газета.ru.
Министр отметил, что США отказываются предоставить компенсацию потерь России, возникших из-за пошлин на сталь и алюминий.
«Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — сказал Орешкин.
Он заверил, что ответные действия будут касаться только продукции, которая имеет аналоги на отечественном рынке.
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