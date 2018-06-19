РИАМО - 19 июн. В деревне Дьяково Волоколамского района Подмосковья отменили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 3 апреля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Дьяково сельского поселения Осташевское Волоколамского района», – говорится в сообщении.

Карантин также сняли с территории от южной границы рабочего поселка Сычево до западной границы деревни Красная Гора, далее на юг вдоль границы Волоколамского района до южной границы рабочего поселка Сычево.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.