РИАМО - 19 июн. Олень-предсказатель Яша из Химок, выбранный жителями городского округа в качестве оракула чемпионата мира по футболу для сборной России, предсказала очередной успех игроков Станислава Черчесова на матче во вторник, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Яша отведала предложенные ей лакомства из миски под российским флагом. Матч группы «А» Россия-Египет пройдет сегодня, 19 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 21:00 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Ранее прогноз оленихи из химкинского зоопарка «Ковчег» оказался верным: сборная России в стартовом матче разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Животное-оракула жители Химок выбрали в преддверии чемпионата мира. За звание предсказателя боролись гусь Евгений, кенгуру Снежок и северная олениха Яша.

«Жители Химок выбрали предсказателя результатов матчей чемпионата мира. Эта честь выпала оленихе Яше. Она попробует определить победителей футбольных матчей, а в награду получит угощение из соответствующей кормушки. Возможно, животные инстинкты помогут ей угадать выигравшую команду. В любом случае, все решится на поле», - прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

На первом для российской сборной матче игроки обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.