РИАМО - 19 июн. Балконы на трех этажах загорелись в доме на северо-западе Москвы, спасатели эвакуировали около 20 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 5, где происходил пожар на балконах 10, 11 и 12 этажей шестнадцатиэтажного жилого дома. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были выведены 18 человек и спасен один ребенок. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 17:30 пожар был ликвидирован.