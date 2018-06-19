РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин выделил центральной детской библиотеке Балашихи 450 тысяч рублей на замену оконных блоков, сообщается на сайте Централизованной библиотечной системы имени Федора Тютчева.

«Восемнадцатого июня состоялось вручение сертификата на 450 тысяч рублей Центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС» имени Федора Тютчева. Выделенные из фонда депутата Московской областной думы Владимира Шапкина средства пойдут на замену оконных блоков», – говорится в сообщении.

Коллектив и читатели библиотеки поблагодарили депутата за поддержку и материальную помощь.