РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. В подмосковных Котельниках 80 детей, которые посещают оздоровительный летний лагерь «Белка» на базе школы №3, во вторник сыграли в боулинг в развлекательном центре города, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для воспитанников летних оздоровительных лагерей города продолжаются различные мероприятия. В частности, сегодня (19 июня – ред.) 80 детей, которые отдыхают на базе школы №3, посетили развлекательный центр «Космик» и поиграли в боулинг», - сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он уточнил, что в боулинг сыграют все воспитанники летних лагерей. Это более 300 человек. По его словам, 20 июня для ребят организуют кинопоказ, который начнется в 10:30. Им покажут советский художественный фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

«Наша главная задача заключалась в том, чтобы сделать отдых детей в летний период интересным и разнообразным. Поэтому специально для ребят была подготовлена культурно-досуговая программа. С момента начала проведения оздоровительной кампании для школьников прошло более 60 различных мероприятий. Это турслеты, посещение конно-спортивного клуба, участие в фестивалях и творческих конкурсах и многое другое», - подчеркнул Булгаков.

Напомним, летная оздоровительная кампания стартовала в Котельниках 31 мая. Лагеря работают на базе трех школ города. Их посещают более 300 детей.