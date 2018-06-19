РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июн. В период с 4 по 17 июня в подмосковном Королеве нанесли более 6,7 километров дорожной разметки, сообщается в аккаунте координационного совета городского округа в Instagram.

Качественная разметка обеспечивает безопасность дорожного движения. Она позволяет упорядочить и организовать потоки автомобилей.

«С 4 по 17 июня предприятием благоустройства МБУ «Автобытдор» было нанесено 6 742 метров осевой разметки, а также 66 пешеходных переходов», – говорится в сообщении.

Сообщить об отсутствии дорожной разметки или плохо установленном знаке можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499) 929-99-99, 8(495) 512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.