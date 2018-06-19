РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 июн. Жители Домодедова 26 июня будут защищать свои проекты на соискание ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье», мероприятие продлится с 10:00 до 18:00, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Защита проектов состоится по адресу: Домодедово, микрорайон Центральный, Площадь 30-летия Победы, дом 2. Время защиты – с 10:00 до 18:00. Номинация «Культура и творчество» – с 10:00 до 12:30; номинация «Здоровый образ жизни» – с 12:30 до 14:00; номинация «Патриотика» – с 14:00 до 15:30; номинация «Экология» – с 15:30 до 16:30; номинация «Добровольчество» – с 16:30 до 17:30; номинация «Инновационные и информационные технологии» – с 17:30 до 18:00; номинация «Гражданская инициатива» – с 17:30 до 18:00», – говорится в сообщении.

Участники премии могут получить консультацию и помощь у координатора премии по телефонам: 8(496)792-44-72, 8(985)228-71-84.