РИАМО - 19 июн. В первой половине июня в Подмосковье 2 тысячам неплательщиков за услуги ЖКХ с суммарным долгом около 29 миллионов рублей отключили электроэнергию, за это же время в суд направили около 180 исков к неплательщикам на сумму 7,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

«В первой половине июня от электроэнергии были отключены 2 тысячи должников за ЖКУ – абонентов МособлЕИРЦ. Суммарный долг неплательщиков составил 28,714 миллиона рублей. Для того, чтобы вновь пользоваться электричеством, недисциплинированным гражданам придется оплатить не только задолженность, но и услуги по подключению к электросетям», – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В случае, если оплата не поступает, расчетный центр вправе ограничить неплательщику доступ к электроэнергии или водоотведению.

«При возникновении задолженности специалисты расчетного центра извещают абонента о необходимости погасить долг, в том числе с помощью смс-рассылки и телефонного обзвона. В начале лета перед сотрудниками МособлЕИРЦ была поставлена задача обзвонить более 15 тысяч подмосковных абонентов, чья общая сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги превысила 738 миллионов рублей», – поясняется в сообщении.

Если должник после извещения продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. За две недели июня юристы МособлЕИРЦ подали в суды Подмосковья 178 исковых заявлений к неплательщикам на сумму 7,5 миллионов рублей.

Также МособлЕИРЦ совместно с ГИБДД, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой судебных приставов проводит рейды по проверке должников на предмет исполнения судебных решений. У судебных приставов есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков: аресты имущества, банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга. При сумме задолженности свыше 10 тысяч рублей гражданину могут ограничить выезд за пределы РФ.

«В случае возникновения трудностей с оплатой ЖКУ у плательщика есть возможность обратиться в расчетный центр и оформить заявление о рассрочке платежа. МособлЕИРЦ всегда готов пойти навстречу ответственным плательщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», – сказал генеральный директор расчетного центра Владислав Колесников.