РИАМО - 19 июн. В первом квартале 2018 года на технологическое присоединение к электрическим сетям в Подмосковье поступило свыше 23 тысяч заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество поданных заявок увеличилось на 9%. При этом значительный рост произошел по категории заявителей от 15 до 150 киловатт включительно (субъекты малого и среднего предпринимательства) и от заявителей свыше 670 киловатт (крупный бизнес)», - говорится в сообщении.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что в Подмосковье много сделано и делается для упрощения и повышения прозрачности процедуры технологического присоединения.

«В этом вопросе наш регион занимает лидирующие позиции в рейтинге АСИ. Для заявителя созданы все условия для получения услуги максимально просто, прозрачно и комфортно», – сказал Неганов.