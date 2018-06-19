РИАМО - 19 июн. Температура воздуха на основной столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 вторника поднялась до 28 градусов, что стало рекордом для 2018 года, сообщает «Интерфакс».

«Предыдущий максимум с начала 2018 года был установлен 2 мая, когда воздух прогрелся до 27,9 градуса», - отмечается в материале.

Между тем, абсолютный максимум для 19 июня останется непревзойденным: в этот день в 1897 году воздух прогрелся до 31,8 градуса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Москве сохранится погода с порывами ветра до 17 метров в секунду, но дожди пройдут лишь в среду, в четверг и пятницу будет без осадков.

Согласно прогнозу, в среду днем воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, в четверг - до 24-26 градусов, в пятницу - до 28-30 градусов.

Погодные рекорды за 140 лет>>