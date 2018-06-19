РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июн. Сотрудница городской больницы подмосковного Королева стала лучшей старшей медицинской сестрой Подмосковья по результатам конкурса «Лучший по профессии», написал глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Подведение итогов XVI областного конкурса среди медицинских работников состоялось в рамках торжественного мероприятия, которое прошло в доме правительства Московской области 18 июня.

«Лучшей старшей медицинской сестрой Подмосковья стала сотрудница королевской городской больницы Светлана Александрова, медсестра филиала «Первомайский». Поздравляю!» - написал Ходырев.

В 2018 году в конкурсах «Лучший врач Московской области» и «Лучший специалист со средним медицинским образованием» приняли участие более 170 специалистов.