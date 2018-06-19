РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Презентация проектов соискателей ежегодной премии «Наше Подмосковье» пройдет в Подольске 25 и 26 июня в концертном зале администрации округа, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Согласно плану презентаций проектов соискателями ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в муниципальных образованиях Московской области, в Подольске обсуждения в формате презентаций будут проходить два дня – 25 и 26 июня. В мероприятиях примут участие члены совета по присуждению премии и привлеченные эксперты», – говорится в сообщении.

Презентация проектов будет проходить с 10:00 до 18:00 в концертном зале администрации на улице Кирова, дом №4. В первый день защиты будут участвовать соискатели с фамилиями, которые начинаются с буквы А по букву Л, а во второй день – участники конкурса с фамилиями, которые начинаются с буквы М по Я.

Презентация проектов является обязательным условием для участия в конкурсе на соискание премии «Наше Подмосковье-2018». Благодаря этому подтверждается авторство, реальность существования проектов и их социальная значимость.

Для авторов проектов, которые 25 и 26 июня не смогут прибыть для защиты своих работ, будут выделены дополнительные дни, когда они смогут презентовать свои проекты в доме правительства Московской области в Красногорске. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-70.