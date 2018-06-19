РИАМО - 19 июн. Бригады «Мосводостока» готовы к круглосуточному дежурству в грозу с дождем и градом, а также сильным ветром, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Из-за неблагоприятного прогноза погоды 280 бригад «Мосводостока» — это около 1,1 тысячи рабочих и более 370 единиц техники — готовы к круглосуточному дежурству. Особое внимание уделено пониженным местам: за ними закреплена спецтехника для оперативной откачки воды», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 июня, в Москве небо затянет облаками. И хотя воздух прогреется до 25–27 градусов тепла, местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза. Порывы ветра при этом могут достигать 16 метров в секунду.

В такую погоду МЧС рекомендует горожанам быть внимательными и острожными, не подходить близко к шатким конструкциям, не пережидать грозу под деревьями. Автомобилистам особенно важно соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров. При грозе нужно как можно быстрее припарковаться, при сильном ветре — поставить машину в гараж, а если гаража нет — подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Из-за угрозы сильного порывистого ветра, а также грозы департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал столичным рестораторам не использовать летние веранды. На предприятиях общественного питания города также следует укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты», - добавляется в материале.