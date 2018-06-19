РИАМО - 19 июн. Уже свыше 3 тысяч человек посетили две игровые зоны с настольным футболом и напольным бильярдом, которые открылись 16 июня на станциях Московского центрального кольца и столичной подземки, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Московского метрополитена.

«Игровые зоны, расположенные на станции «Лужники» МЦК и в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина» МЦК, посетили с момента открытия (16 июня) более 3 тысяч человек. На этих площадках пассажиры могут бесплатно поиграть в настольный футбол и напольный бильярд, а также поучаствовать в турнире по виртуальному футболу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что игровые зоны размещены так, чтобы не мешать проходу пассажиров. Зоны работают с 10:00 до 22:00 в будние и выходные дни в течение всего чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«Основная игровая зона расположилась на третьем этаже станции «Лужники» МЦК, другая зона - в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина» МЦК. В обеих зонах установлено по два настольных футбола и по одной площадке для футпула (напольный бильярд)», - отметил собеседник агентства.

Помимо этого, в игровой зоне на станции «Лужники» расположена киберзона с десятью экранами, где пассажиры могут поиграть в футбол на приставке.

Собеседник агентства добавил, что ежедневно с 12:00 до 17:00 в киберзоне проходят турниры. Чтобы принять в них участие, необходимо предварительно зарегистрироваться в самой киберзоне. А в последние дни ЧМ-2018 в киберзоне пройдет финальный турнир, в котором примут участие победители ежедневных игр. Победитель итоговых соревнований получит специальный приз.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах и завершатся 15 июля. Во вторник сборная России проведет свою вторую игру на мундиале. Ранее в матче-открытии подопечные Станислава Черчесова разгромили футболистов из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Во втором матче россияне сыграют с командой Египта.