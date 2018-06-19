РИАМО - 19 июн. Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» продолжает выявлять и отключать незаконно подключенные к сетям водоснабжения и канализации частные жилые дома и иные строения в подмосковном городском округе Электрогорск, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго».

«Наибольшее количество незаконных подключений зафиксировано на территории частного сектора Электрогорска и прилегающих к городу садовых обществ», - уточняется в материале.

Незаконная врезка, как правило, производится с нарушением установленных законом норм и требований, без получения технических условий и согласования точки подключения. Также недобросовестные потребители обходятся без устройства колодца, промывки водопроводных сетей, проведения мероприятий по дезинфекции и других необходимых мер.

Более того, самовольно подключившиеся к централизованным сетям собственники часто не оплачивают потребленную воду и услуги водоотведения.

«Самовольные подключения влияют на давление воды в сети водоснабжения городского округа Электрогорск, особенно это становится заметно в летний период, а также приводят к учащению аварийных ситуаций и ухудшению качества водоснабжения. Таким образом, в первую очередь нарушаются права добросовестных абонентов, заключивших договоры и подключившихся в соответствии с установленными нормами. В 2017 году в Электрогорске было выявлено порядка восьми самовольных подключений. Работа в этом направлении продолжается», - отметил начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.

В компании напомнили, что самовольное подключение к водопроводу и канализации без заключения договора влечет за собой штрафные санкции согласно КоАП РФ. Помимо немедленного отключения, собственнику выставят счет за бездоговорной период потребления, который рассчитывается по пропускной способности водопровода. Также в случае незаконного подключения нарушителю придется дополнительно оплатить услуги как по отключению, так и по повторному подключению к сетям.

ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» осуществляет производство и передачу тепловой энергии в новой Москве и Московской области. В составе ООО «ТСК Мосэнерго» работают пять филиалов: Химкинский, Электрогорский, Зеленоградский, Троицкий и Внуковский.